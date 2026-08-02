Украина готовится получить новые истребители: Зеленский раскрыл детали

Украинские асы уже освоили западную технику

По словам Зеленского, украинские Воздушные силы овладели сильными средствами противовоздушной обороны за рекордно короткое время.

Президент отметил, что украинские пилоты уже несколько лет успешно управляют самолетами F-16 и Mirage. Параллельно часть летчиков проходит обучение в Швеции.

Грипены и Рафали скоро в Украине

"В украинском небе в скором времени увидим "Грипены"", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что власти продолжают переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.