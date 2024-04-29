Україна готується до мирних переговорів з РФ у червні: ЦПД спростував фейк

"Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з РФ у червні, не відповідає дійсності. Поширення цих тез у мережі є маніпуляцією навколо заяви президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з РФ у червні 2024 року".

Насправді Зеленський заявив: "Світова більшість повинна примусити РФ до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

Під час цієї заяви голова держави мав на увазі саміт щодо української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу.

"РФ не буде учасником цього заходу, тож ні про яке "заключення миру" не йдеться", - зазначили у Центрі.

Крім цього зазначається, що подібного роду меседжі допомагають ворогу у його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві.