Украина готовится к мирным переговорам с РФ в июне: ЦПД опроверг фейк

Российская пропаганда запустила очередной фейк об Украине. В частности, что Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram.
"Информация о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с РФ в июне, не соответствует действительности. Распространение этих тезисов в сети является манипуляцией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года".
На самом деле Зеленский заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".
Во время этого заявления глава государства имел в виду саммит по украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса.
"РФ не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет", - отметили в Центре.
Кроме этого отмечается, что подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упаднические настроения в украинском обществе.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было проведено несколько раундов переговоров между двумя сторонами. Однако эти переговоры не принесли существенных результатов.
Украинские власти сейчас четко заявляют, что не сядут за стол переговоров снова, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что США и ЕС начали неофициальные консультации с Украиной о возможности мирных переговоров с Россией. Во время этих консультаций обсуждались вопросы, на которые Украина может согласиться в обмен на мир.
Однако президент Украины Владимир Зеленский решительно опроверг эти утверждения. Он подчеркнул, что на Украину никто не оказывает давление в вопросе переговоров.
Таким образом, на данный момент перспективы возобновления переговоров между Украиной и Россией остаются туманными. Украина четко очерчивает свою позицию, отказываясь вести переговоры под давлением.
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