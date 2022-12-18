Зеленський: хто б і до чого не схиляв Мінськ - це їм не допоможе
Росія не зможе просуватися далі шляхом ракетних ударів і їй доведеться припинити свою агресію, оскільки Україна постійно зменшує потенціал російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського на Telegram-каналі Офісу президента України.
Президент підкреслив, що ППО - це постійний пріоритет Ставки верховного головнокомандувача, і звернувся до партнерів допомогти якомога швидше захистити українське небо і надати Україні сучасні системи ППО у достатній кількості. Це допоможе позбавити державу-терориста головного інструмента її терору.
"Це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", - сказав президент.
Крім того, Зеленський звернув увагу на ще одне питання, яке розглядалося на Ставці, - це захист кордонів як з Росією, так і Білоруссю.
"Це наш постійний пріоритет, і ми готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто б до чого не схиляв Мінськ, це їм не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України".
Сьогодні, 18 грудня, РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому особливу увагу приділили ситуації у Білорусі.
Крім того, у мережі показали звернення Зеленського, яке ФІФА відмовилось транслювати під час Чемпіонату світу. Лідер України заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.
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