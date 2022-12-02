Україна готує до відправки третє судно з гуманітарним вантажем пшениці до Африки

Третє судно для завантаження 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці від України для Сомалі зайшло до порту Одеси та пришвартувалося для завантаження.

Балкер Neva – це третє за рахунком судно у рамках програми Grain from Ukraine, започаткованої Україною у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Її мета – допомога бідним країнам у боротьбі з голодом.

Друге судно, BC Callisto, сьогодні завершує у порту Чорноморське завантаження 30 тисяч тонн пшениці, які будуть відправлені до Ефіопії. Очікуємо, що порти до кінця весни ухвалять понад 60 суден, які доставлять пшеницю для бідних країн.

"Україна системно виконує свої зобов'язання в рамках "Зернової ініціативи" та продовжує працювати над розвитком програми Grain from Ukraine. Ми вдячні країнам-учасницям проекту та впевнені, що спільними зусиллями зможемо не лише боротися зі світовим голодом, а й зберегти по Україні статус ключового експортера агропродукції", – заявив Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України.

У рамках "Зернової ініціативи" сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 7 суден із 287,4 тисяч тонн агропродукції для країн Азії. Серед них балкер AL SAAD з 55 тисячами тонн пшениці для Індонезії, яка страждає на продовольчу кризу. З початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала 12,7 млн. тонн агропродукції.