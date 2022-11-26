Росія свідомо провокує штучний голод у країнах, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки.

"У кремлі зараз розуміють значення України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки та всіляко блокують український експорт, створюючи таким чином штучний голод в інших країнах. Для РФ ці жертви бажані, на жаль, вони зацікавлені у стані глобальної нестабільності, так само як у 1933 році році були зацікавлені у смерті українців", - зазначив Шмигаль.

За його словами, в рамках ініціативи Президента України Grain from Ukraine щодо посилення гуманітарної складової українського продовольчого експорту держави-учасниці купуватимуть українську продукцію та передаватиму її до країн, де існує загроза голоду.

Так, Німеччина вже придбала 27 тисяч тонн української пшениці, яка буде спрямована до Ефіопії, США виділили 20 млн доларів на закупівлю українського продовольства, також Прем'єр-міністр Польщі озвучив ініціативу виділити на ці цілі 20 млн доларів.

Шмигаль нагадав, що Україна, незважаючи на власні проблеми, виділила 900 млн грн на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.