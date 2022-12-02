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Украина готовит к отправке третье судно с гуманитарным грузом пшеницы в Африку

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 15:44
Украина готовит к отправке третье судно с гуманитарным грузом пшеницы в Африку Фото: третье судно с грузом пшеницы в Африку готовится к отправке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Третье судно для загрузки 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Сомали зашло в порт Одессы и пришвартовалось для загрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Балкер Neva – это третье по счету судно в рамках программы Grain from Ukraine, начатой ​​Украиной в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Ее цель – помощь бедным странам в борьбе с голодом.

Второе судно, BC Callisto, сегодня завершает в порту Черноморская загрузку 30 тысяч тонн пшеницы, которые будут отправлены в Эфиопию. Ожидаем, что порты до конца весны примут более 60 судов, которые доставят пшеницу для бедных стран.

"Украина системно выполняет свои обязательства в рамках "Зерновой инициативы" и продолжает работать над развитием программы Grain from Ukraine. Мы благодарны странам-участницам проекта и уверены, что совместными усилиями сможем не только бороться с мировым голодом, но и сохранить по Украине статус ключевого экспортера агропродукции", – заявил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

В рамках "Зерновой инициативы" сегодня из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 287,4 тысячи тонн агропродукции для стран Азии. Среди них балкер AL SAAD с 55 тысячами тонн пшеницы для Индонезии, страдающей продовольственным кризисом. С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 12,7 млн тонн агропродукции.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение по экспорту украинского продовольствия должно быть продлено бессрочно. Украина предлагает расширить инициативу на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Россия понимает значение Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности и искусственно пытается создать голод в ряде стран путем блокирования украинского зернового экспорта.

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