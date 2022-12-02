Украина готовит к отправке третье судно с гуманитарным грузом пшеницы в Африку

Третье судно для загрузки 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Сомали зашло в порт Одессы и пришвартовалось для загрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Балкер Neva – это третье по счету судно в рамках программы Grain from Ukraine, начатой ​​Украиной в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Ее цель – помощь бедным странам в борьбе с голодом.

Второе судно, BC Callisto, сегодня завершает в порту Черноморская загрузку 30 тысяч тонн пшеницы, которые будут отправлены в Эфиопию. Ожидаем, что порты до конца весны примут более 60 судов, которые доставят пшеницу для бедных стран.

"Украина системно выполняет свои обязательства в рамках "Зерновой инициативы" и продолжает работать над развитием программы Grain from Ukraine. Мы благодарны странам-участницам проекта и уверены, что совместными усилиями сможем не только бороться с мировым голодом, но и сохранить по Украине статус ключевого экспортера агропродукции", – заявил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

В рамках "Зерновой инициативы" сегодня из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 287,4 тысячи тонн агропродукции для стран Азии. Среди них балкер AL SAAD с 55 тысячами тонн пшеницы для Индонезии, страдающей продовольственным кризисом. С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 12,7 млн тонн агропродукции.