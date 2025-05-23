Сибіга: Україна хоче бачити Європу і Трампа на переговорах Зеленського з Путіним

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ми Україна ".

"Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови, тому що там було досягнуто чіткої домовленості, якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації. А саме - перший обмін військовополоненими, і сьогодні він розпочався", - зазначив глава МЗС.

За його словами, Україна чекає від російської сторони їхній концепт пропозиції щодо майбутнього безумовного перемир'я.

Також він додав, що наразі йде робота над зустріччю між президентом України та Путіним.

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент (США Дональд, - ред.) Трамп, і ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа", - підсумував він.