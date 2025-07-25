Україна шукає формат для повернення цивільних з полону РФ, - Зеленський

Переговори України та Росії

Україна та РФ провели вже три раунди перемовин за останні місяці.

Чергова зустріч відбулася 23 липня знову на території Туреччини. Перед початком переговорів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан зазначив, що Анкара готова долучитися до моніторингу можливого припинення вогню в Україні.

Під час діалогу сторони домовились про гуманітарний обмін, у якому візьмуть участь більше 1,2 тисячі осіб.

Докладніше про новий раунд перемовин у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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