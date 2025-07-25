Украина ищет формат для возвращения гражданских из плена РФ, - Зеленский

Переговоры Украины и России

Украина и РФ провели уже три раунда переговоров за последние месяцы.

Очередная встреча состоялась 23 июля снова на территории Турции. Перед началом переговоров глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара готова присоединиться к мониторингу возможного прекращения огня в Украине.

Во время диалога стороны договорились о гуманитарном обмене, в котором примут участие более 1,2 тысячи человек.

Подробнее о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.