Украина ищет формат для возвращения гражданских из плена РФ, - Зеленский

Украина готовит для обмена с Российской Федерацией (РФ) списки политических заключенных и журналистов. Впрочем, этот вопрос требует особого формата, поскольку обмены гражданских невозможны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские - политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских . Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам . И с нашей стороны, и с их стороны", - заявил президент.

Переговоры Украины и России

Украина и РФ провели уже три раунда переговоров за последние месяцы.

Очередная встреча состоялась 23 июля снова на территории Турции. Перед началом переговоров глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара готова присоединиться к мониторингу возможного прекращения огня в Украине.

Во время диалога стороны договорились о гуманитарном обмене, в котором примут участие более 1,2 тысячи человек.

Подробнее о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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