Україна готує рішення для проходження опалювального сезону. Зеленський дав низку доручень
Україна готує рішення, які зроблять надійнішим проходження прийдешнього опалювального сезону. Влада має представити всі деталі того, що держава може зробити в цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
За його словами, він має сьогодні нараду з урядовцями, з командою Офісу президента і секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз.
"Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів і відключень", - сказав він.
Також президент доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрямки з енергетики треба й надалі мобілізувати партнерів.
Обстріли енергоінфраструктури України
Російські війська завдають ракетні та дронові удари по важливій енергетичній інфраструктурі України. Через це жителі країни стикаються з відключеннями світла.
Нещодавно президент заявив, що хоче до зими відновити всі зруйновані енергооб'єкти, які можливо.
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