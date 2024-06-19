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Україна готує рішення для проходження опалювального сезону. Зеленський дав низку доручень

Україна, Середа 19 червня 2024 19:26
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Україна готує рішення для проходження опалювального сезону. Зеленський дав низку доручень Архівне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна готує рішення, які зроблять надійнішим проходження прийдешнього опалювального сезону. Влада має представити всі деталі того, що держава може зробити в цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, він має сьогодні нараду з урядовцями, з командою Офісу президента і секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз.

"Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів і відключень", - сказав він.

Також президент доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрямки з енергетики треба й надалі мобілізувати партнерів.

Обстріли енергоінфраструктури України

Російські війська завдають ракетні та дронові удари по важливій енергетичній інфраструктурі України. Через це жителі країни стикаються з відключеннями світла.

Нещодавно президент заявив, що хоче до зими відновити всі зруйновані енергооб'єкти, які можливо.

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Володимир Зеленський РНБО Опалювальный сезон
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