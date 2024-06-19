Украина готовит решения для прохождения отопительного сезона. Зеленский дал ряд поручений

Украина готовит решения, которые сделают более надежным прохождение грядущего отопительного сезона. Власть должна представить все детали того, что государство может сделать в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского .

По его словам, у него сегодня совещание с чиновниками, с командой Офиса президента и секретарем СНБО по ситуации с энергетикой сейчас.

"Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений", - сказал он.

Также президент поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовать партнеров.

Обстрелы энергоинфраструктуры Украины

Российские войска наносят ракетные и дроновые удары по важной энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого жители страны сталкиваются с отключениями света.