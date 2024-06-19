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Украина готовит решения для прохождения отопительного сезона. Зеленский дал ряд поручений

Украина, Среда 19 июня 2024 19:26
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Украина готовит решения для прохождения отопительного сезона. Зеленский дал ряд поручений Архивное фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовит решения, которые сделают более надежным прохождение грядущего отопительного сезона. Власть должна представить все детали того, что государство может сделать в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, у него сегодня совещание с чиновниками, с командой Офиса президента и секретарем СНБО по ситуации с энергетикой сейчас.

"Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений", - сказал он.

Также президент поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовать партнеров.

Обстрелы энергоинфраструктуры Украины

Российские войска наносят ракетные и дроновые удары по важной энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого жители страны сталкиваются с отключениями света.

Недавно президент заявил, что хочет до зимы восстановить все разрушенные энергообъекты, которые возможно.

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Владимир Зеленский СНБО Отопительный сезон
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