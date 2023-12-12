Україна готує нову реструктуризацію зовнішнього боргу, - Меморандум із МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани провести ще одну реструктуризацію зовнішнього боргу до середини 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Як зазначається у документі, кредитори Паризького клубу зобов'язалися провести двоетапний процес, що включає продовження мораторію на виплати за боргами на весь термін Програми з МВФ (до 2027 року). Україна добиватиметься реструктуризації боргу інших кредиторів на цих самих умовах.

У серпні 2022 року Україна досягла угоди з власниками міжнародних облігацій, яка включала, серед іншого, добровільне 24-місячне відстрочення обслуговування боргу за прямими та гарантованими державами єврооблігаціями України. Аналогічні відстрочки були узгоджені за деякими негарантованими зовнішніми комерційними боргами.

"Ми плануємо розпочати переговори з комерційними кредиторами незабаром після завершення цього огляду з метою завершити необхідну боргову операцію не пізніше за середину 2024 року", - йдеться в меморандумі.

Мораторій на виплату боргів

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом'якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

У березні 2023 року Група кредиторів України із країн G7 та членів Паризького клубу (Група кредиторів, GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Надання фінансових гарантій із боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).