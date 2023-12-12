Украина готовит новую реструктуризацию внешнего долга, - Меморандум с МВФ

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах провести еще одну реструктуризацию внешнего долга до середины 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, кредиторы Парижского клуба обязались провести двухэтапный процесс, включающий продление моратория на выплаты по долгам на весь срок Программы с МВФ (до 2027 года). Украина будет добиваться реструктуризации долга других кредиторов на этих же условиях.

В августе 2022 года Украина достигла соглашения с держателями международных облигаций, которое включало, среди прочего, добровольную 24-месячную отсрочку обслуживания долга по прямым и гарантированным государством еврооблигациям Украины. Аналогичные отсрочки были согласованы по некоторым негарантированным внешним коммерческим долгам.

"Мы планируем начать переговоры с коммерческими кредиторами вскоре после завершения этого обзора с целью завершить необходимую долговую операцию не позднее середины 2024 года",- говорится в меморандуме.

Мораторий на выплату долгов

Напомним, 14 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В марте 2023 года Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).