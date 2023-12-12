ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина готовит новую реструктуризацию внешнего долга, - Меморандум с МВФ

Украина, Вторник 12 декабря 2023 15:09
UA EN RU
Украина готовит новую реструктуризацию внешнего долга, - Меморандум с МВФ Фото: правительство Украины готовит еще одну реструктуризацию (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах провести еще одну реструктуризацию внешнего долга до середины 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, кредиторы Парижского клуба обязались провести двухэтапный процесс, включающий продление моратория на выплаты по долгам на весь срок Программы с МВФ (до 2027 года). Украина будет добиваться реструктуризации долга других кредиторов на этих же условиях.

В августе 2022 года Украина достигла соглашения с держателями международных облигаций, которое включало, среди прочего, добровольную 24-месячную отсрочку обслуживания долга по прямым и гарантированным государством еврооблигациям Украины. Аналогичные отсрочки были согласованы по некоторым негарантированным внешним коммерческим долгам.

"Мы планируем начать переговоры с коммерческими кредиторами вскоре после завершения этого обзора с целью завершить необходимую долговую операцию не позднее середины 2024 года",- говорится в меморандуме.

Мораторий на выплату долгов

Напомним, 14 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В марте 2023 года Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год