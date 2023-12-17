Україна готує необхідні контури рішень для використання заморожених активів РФ, - Зеленський

Україна готує необхідні контури рішень для використання заморожених активів Російської Федерації та пов’язаних з нею осіб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

Український лідер розповів, що ведеться активна робота над тим, щоб наступний рік був і з достатніми програмами фінансової підтримки. Він зазначив, що це стосується і двосторонніх програм з державами-партнерами, і програм на рівні Євросоюзу, і процесу використання та конфіскації російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях.

Глава держави додав, що питання про використання заморожених російських активів було одним з дуже важливих, що обговорювалися на перемовинах на тижні, зокрема у Сполучених Штатах Америки.

"Країни "великої сімки" (G7) можуть продемонструвати своє лідерство – активи держави-терориста та пов’язаних з нею осіб мають бути направлені на підтримку України, для захисту життя і людей від російського терору. Це буде справедливо. І вже готуємо необхідні контури рішень", - заявив Зеленський.

Використання заморожених активів РФ

Європейські та американські чиновники вивчають засоби вилучення доходів від російських активів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який дозволить конфіскувати заморожені активи РФ, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення нашої держави. Йдеться майже про 500 млрд доларів.

Видання Bloomberg раніше писало, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро активів. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

А за даними Financial Times, країни G7 наблизилися до конфіскації російських активів для їхньої передачі Україні.