ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы

Новина українською →
Суббота 06 мая 2023 22:57
Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы Фото: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Торговый представитель Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы в ответ на соответствующее решение со стороны Кишинева.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы уведомили Кишинев - любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой безотлагательный запрет всего импорта из Молдовы", - сказал он.

Ранее в Министерстве агрополитики выразили несогласие с намерениями Молдовы ограничить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Министр Николай Сольский назвал озвученные Кишиневом основания непонятными поскольку Украина не импортирует эти культуры в Молдову.

Также в министерстве заявляли, что переговоры между Украиной и Молдовой будут продолжаться.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил о намерении Кишинева присоединиться к решению ЕС ввести временные ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Ранее сообщалось, что пять стран ЕС потребуют от Еврокомиссии продления запрета импорта зерна из Украины.

Ранее Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой