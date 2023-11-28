Україна готує "хороші далекобійні речі", які відчують окупанти, - Зеленський

За словами глави держави, він провів сьогодні, 28 листопада, нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Вона була оптимістичною.

"Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", - розповів Зеленський.

Українська далекобійна зброя

Нагадаємо, Україна вже виробляє далекобійну зброю. Зокрема, нашим спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун", яку використовують для ударів по наземних цілях.

Також в Україні нещодавно заявили про початок серійного виробництва дронів, які є аналогом іранських ударних безпілотників "Шахед".

31 серпня президент Володимир Зеленський розповів, що українська далекобійна зброя вперше вразила ціль на відстані 700 кілометрів.

Тоді ЗМІ повідомляли, що мова, швидше за все, йде про безпілотник.