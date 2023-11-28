Украина готовит "хорошие дальнобойные вещи", которые почувствуют оккупанты, - Зеленский

По словам главы государства, он провел сегодня, 28 ноября, совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Она была оптимистичной.

"Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - рассказал Зеленский.

Украинское дальнобойное оружие

Напомним, Украина уже производит дальнобойное оружие. В частности, нашим специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун", которую используют для ударов по наземных целях.

Также в Украине недавно заявили о начале серийного производства дронов, которые являются аналогом иранских ударных беспилотников "Шахед".

31 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что украинское дальнобойное оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 километров.

Тогда СМИ сообщали, что речь скорее всего идет о беспилотнике.