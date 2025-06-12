Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але є перешкода, - Зеленський

Зеленський подякував Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів, яка чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні.

За його словами, потрібно зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів - у повітрі, на суші й на морі.

"Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати", - сказав він.

Зеленський закликав усі країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і Україна. "Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників", - додав президент.