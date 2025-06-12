Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но есть препятствие, - Зеленский

В современных условиях нужно опережать Россию в производстве дронов. Украина имеет мощности, но ей не хватает денег.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Global Security Forum.
Зеленский поблагодарил Чехию за ее инициативу по поставкам боеприпасов, которая четко показала, что совместные усилия действительно могут изменить ситуацию в современной войне.
По его словам, нужно укреплять все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые способствуют значительному технологическому развитию и использованию беспилотников всех видов - в воздухе, на суше и на море.
"Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. Наши предприятия имеют соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это надо решать", - сказал он.
Зеленский призвал все страны подходить к производству беспилотников с такой же неотложностью и вниманием, как и Украина. "Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", - добавил президент.
Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить Украине около 30 млрд долларов до конца года. Такая сумма необходима для увеличения внутреннего производства оружия.
По данным Счетной палаты, расходы на оборону Украины в первом квартале 2025 года достигли 73,5% расходов госбюджета.
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