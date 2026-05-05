Україна готова закінчити війну і 6 травня покаже, чи хоче того ж Росія, - Сибіга

Сібіга наголосив, що світ не може чекати на "паради" або "свята". Якщо Москва готова припинити бойові дії, то вона може це зробити вже в ніч з 5 на 6 травня.

"Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція про припинення війни і перехід до дипломатії", - написав глава МЗС.

Він додав, що просить усіх партнерів України, усі миролюбні держави і всі штаб-квартири міжнародних організацій підтримувати цей заклик до зупинки бойових дій.

Резюмуючи Сибіга додав, що в цей період стане зрозуміло, що насправді потрібно Росії.

"6 травня покаже, наскільки серйозні наміри Москви і чого вона насправді хоче - миру чи військових парадів", - підсумував міністр.