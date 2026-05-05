Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна готова закінчити війну і 6 травня покаже, чи хоче того ж Росія, - Сибіга

00:50 05.05.2026 Вт
2 хв
Чому ніч із 5 на 6 травня стане важливою?
aimg Едуард Ткач
Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що оголошений президентом Володимиром Зеленським режим тиші з 5 на 6 травня - це пропозиція закінчити війну. І ця дата покаже, чого насправді хоче Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра в соцмережі Х.

Сібіга наголосив, що світ не може чекати на "паради" або "свята". Якщо Москва готова припинити бойові дії, то вона може це зробити вже в ніч з 5 на 6 травня.

"Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція про припинення війни і перехід до дипломатії", - написав глава МЗС.

Він додав, що просить усіх партнерів України, усі миролюбні держави і всі штаб-квартири міжнародних організацій підтримувати цей заклик до зупинки бойових дій.

Резюмуючи Сибіга додав, що в цей період стане зрозуміло, що насправді потрібно Росії.

"6 травня покаже, наскільки серйозні наміри Москви і чого вона насправді хоче - миру чи військових парадів", - підсумував міністр.

Росія хоче перемир'я на "день перемоги"

Нагадаємо, що тижнем раніше глава Кремля Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій заявив, щоготовий встановити перемир'я з Україною на "день перемоги".

Українська сторона зазначила, що Москва таким чином хоче убезпечити свій військовий парад, який заплановано на 9 травня.

Також важливо додати, що Україна не отримувала жодних деталей з боку Росії про перемир'я. Зокрема, йшлося щонайменше про терміни, модальності припинення бойових дій тощо.

Але 4 травня в Міноборони РФ публічно заявили, що Путін наказав припинити вогонь 8 і 9 травня. Там додали, що якщо Україна не захоче встановлювати перемир'я, тоді РФ завдасть масованого ракетного удару по центру Києва.

Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що людське життя є більшою цінністю, ніж "святкування" будь-якої річниці. Тож Україна оголосила про режим тиші починаючи з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня.

