Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати своїх, - Коордштаб
Україна підтверджує готовність віддати всіх полонених росіян, щоб забрати назад усіх полонених українців.
Про це заявив представник Координаційного штабу Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Коментуючи масштаби обміну “1000 на 1000”, представник Координаційного штабу відзначив, що логістично це складніше, оскільки в короткий такий термін організувати це непросто.
Але він наголосив, що українська сторона готова і працює, щоб це було регулярно і не було затримок через технічні деталі.
Яценко також додав, що Україна завжди готова віддати всіх полонених росіян і забрати всіх українців.
Обмін полоненими "1000 на 1000"
Нагадаємо, що 16 травня під час переговорів в Стамбулі Україна та Росія домовились про найбільший обмін полоненими. Мова йшла про формат "1000 на 1000".
Пізніше було вирішено, що через масштаби обміну процес відбуватиметься в кілька етапів. Зокрема вчора, 23 травня, відбувся перший обмін. Сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.
Сьогодні пройшов другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни.
Детальніше про сьогоднішній і вчорашній обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже виступив з заявою щодо завтрашнього завершального етапу обміну.
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