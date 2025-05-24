Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати своїх, - Коордштаб

Україна підтверджує готовність віддати всіх полонених росіян, щоб забрати назад усіх полонених українців.

Про це заявив представник Координаційного штабу Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Коментуючи масштаби обміну “1000 на 1000”, представник Координаційного штабу відзначив, що логістично це складніше, оскільки в короткий такий термін організувати це непросто.

Але він наголосив, що українська сторона готова і працює, щоб це було регулярно і не було затримок через технічні деталі.

Яценко також додав, що Україна завжди готова віддати всіх полонених росіян і забрати всіх українців.