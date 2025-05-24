ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати своїх, - Коордштаб

Україна, Субота 24 травня 2025 22:31
UA EN RU
Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати своїх, - Коордштаб Фото: Україна готова віддати обмінятись полонених "всіх на всіх" (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Україна підтверджує готовність віддати всіх полонених росіян, щоб забрати назад усіх полонених українців.

Про це заявив представник Координаційного штабу Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Коментуючи масштаби обміну “1000 на 1000”, представник Координаційного штабу відзначив, що логістично це складніше, оскільки в короткий такий термін організувати це непросто.

Але він наголосив, що українська сторона готова і працює, щоб це було регулярно і не було затримок через технічні деталі.

Яценко також додав, що Україна завжди готова віддати всіх полонених росіян і забрати всіх українців.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, що 16 травня під час переговорів в Стамбулі Україна та Росія домовились про найбільший обмін полоненими. Мова йшла про формат "1000 на 1000".

Пізніше було вирішено, що через масштаби обміну процес відбуватиметься в кілька етапів. Зокрема вчора, 23 травня, відбувся перший обмін. Сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.

Сьогодні пройшов другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни.

Детальніше про сьогоднішній і вчорашній обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже виступив з заявою щодо завтрашнього завершального етапу обміну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН