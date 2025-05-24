Украина готова отдать всех пленных россиян, чтобы забрать своих, - Коордштаб

Фото: Украина готова отдать обменяться пленных "всех на всех" (t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина подтверждает готовность отдать всех пленных россиян, чтобы забрать обратно всех пленных украинцев.

Об этом заявил представитель Координационного штаба Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Комментируя масштабы обмена "1000 на 1000", представитель Координационного штаба отметил, что логистически это сложнее, поскольку в короткий такой срок организовать это непросто. Но он подчеркнул, что украинская сторона готова и работает, чтобы это было регулярно и не было задержек из-за технических деталей. Яценко также добавил, что Украина всегда готова отдать всех пленных россиян и забрать всех украинцев.