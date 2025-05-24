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Украина готова отдать всех пленных россиян, чтобы забрать своих, - Коордштаб

Украина, Суббота 24 мая 2025 22:31
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Украина готова отдать всех пленных россиян, чтобы забрать своих, - Коордштаб Фото: Украина готова отдать обменяться пленных "всех на всех" (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Украина подтверждает готовность отдать всех пленных россиян, чтобы забрать обратно всех пленных украинцев.

Об этом заявил представитель Координационного штаба Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Комментируя масштабы обмена "1000 на 1000", представитель Координационного штаба отметил, что логистически это сложнее, поскольку в короткий такой срок организовать это непросто.

Но он подчеркнул, что украинская сторона готова и работает, чтобы это было регулярно и не было задержек из-за технических деталей.

Яценко также добавил, что Украина всегда готова отдать всех пленных россиян и забрать всех украинцев.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая во время переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о самом большом обмене пленными. Речь шла о формате "1000 на 1000".

Позже было решено, что из-за масштабов обмена процесс будет происходить в несколько этапов. В частности вчера, 23 мая, состоялся первый обмен. Стороны передали по 390 человек - по 270 военных и 120 гражданских.

Сегодня прошел второй день обмена. На этот раз домой в Украину вернулись 307 защитников нашей страны.

Подробнее о сегодняшнем и вчерашнем обмене - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже выступил с заявлением относительно завтрашнего завершающего этапа обмена.

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Обмен пленными Война России против Украины
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