Зеленський про обмін з РФ: завтра третій етап, загалом маємо звільнити тисячу наших
Завтра розпочнеться третій етап масштабного обміну полоненими. Вже цими днями додому має повернутись тисяча українців, яких утримувала Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість - Збройні сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба", - пояснив Зеленський.
Він розповів, що з усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина з них - ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини.
Президент повідомив, що загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців.
"Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання - звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави", - підкреслив він.
Зеленський зауважив, що це завдання непросте, але наголосив, що його треба реалізувати.
"Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери - кожен лідер, кожна держава - підтримували нас у цій складній роботі", - підсумував він.
Обмін полоненими "1000 на 1000"
Нагадаємо, що ще 16 травня українська та російська делегації домовились про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Пізніше було вирішено, що через масштаби обміну процес відбуватиметься в кілька етапів. Вчора, 23 травня, відбувся перший обмін. Зокрема, сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.
Сьогодні пройшов другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни.
Детальніше про сьогоднішній і вчорашній обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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