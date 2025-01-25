Україна готова транспортувати в Європу азербайджанський газ, - Зеленський

Як розповів український президент, питання транзиту азербайджанського газу він обговорював з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"У нього сьогодні видобуток великий дуже - десь 40 млрд кубів. Він використовує десь 14-15. У нього великий експорт. Спроможності експорту 25 млрд кубів. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам в Європі треба газ, а не російський газ", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна ніколи не відмовляла у можливості транзитування азербайджанського газу через свою територію.

"Але я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо. Ми не дамо заробляти росіянам. А дати заробити азербайджанцям? З задоволенням. Допомогти словакам? З задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко. Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи", - додав президент.