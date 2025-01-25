Украина готова транспортировать в Европу азербайджанский газ, - Зеленский

Как рассказал украинский президент, вопрос транзита азербайджанского газа он обсуждал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У него сегодня добыча большая очень - где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина никогда не отказывала в возможности транзита азербайджанского газа через свою территорию.

"Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других странах Европы", - добавил президент.