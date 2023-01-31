Ціни на газ в Європі стрімко падають: експерт назвав причини

Ціни на природний газ в Європі за останній тиждень впали майже на 20% до 56 євро мегават-годину або 635 доларів за тисячу кубометрів. Безпосередніми поясненнями цього падіння стали прогнози теплішої погоди і перспективи відновлення роботи одного за найпотужніших СПГ терміналів США - Freeport LNG.

Про це йдеться в тижневому огляді фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна .

Водночас, зазначає експерт, ці події стали лише частиною великого тренду: з грудня ціни на природний газ впали більше ніж на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців. І це стало можливим не тільки завдяки теплій зимі в регіоні, але й заходам ЄС з економії споживання, зниженню промислового виробництва і різкому росту імпорту скрапленого газу.

"Газова криза у Європі через війну РФ проти України і Заходу сходить нанівець, і це стає одним з ключових чинників перегляду економічних прогнозів на більш оптимістичні", - повідомив Мартиненко.