ЄС має обмежити споживання газу, щоб підготуватися до наступної зими, - доповідь

Європейський Союз має продовжити мету скорочення попиту на газ у зв'язку з припиненням постачання з Росії як мінімум на шість місяців до жовтня цього року, щоб забезпечити достатній запас на наступну зиму.

Про це заявив аналітичний центр Bruegel, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого року країни ЄС домовилися скоротити попит на природний газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року порівняно із середнім показником за той же період за попередні п'ять років. Ця мета щодо скорочення попиту має бути розширена, заявив центр Bruegel, який надає аналіз політикам у ЄС.

"Якщо припустити, що обмежений російський експорт збережеться, а погодні умови будуть типовими, попит до 1 жовтня 2023 року має залишатися на 13% нижчим, ніж у середньому за попередні п'ять років", - йдеться у звіті.

Аналіз центру Bruegel показав, що якщо транзит російського газу через Україну буде зупинено, скорочення попиту має зрости до 17% і збільшитися до 20% у разі припинення експорту всього російського трубопровідного газу, зокрема через Туреччину.

За словами аналітиків Bruegel, ці скорочення сприятимуть досягненню мети ЄС із зберігання газу, згідно з якою резервуари мають бути заповнені на 90% до 1 жовтня цього року.

Вони додали, що газові сховища ЄС наразі перебувають на надзвичайно високому рівні - 71% заповнені і навряд чи будуть повністю вичерпані до кінця цієї зими (2022/23).

За словами аналітиків, 2022 року ЄС скоротив попит на газ приблизно на 500 ТВтч, або на 12% від середнього показника 2019-21 років.

При цьому минулого року економія газу в енергетичному секторі становила лише 2% через слабке вироблення атомної та гідроелектроенергії, але цього року вона має збільшитися, оскільки виробництво атомної енергії у Франції відновлюється.

Тим часом, запуск нової інфраструктури для імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) у Німеччині та Нідерландах покращив здатність ЄС диверсифікувати постачання, додали вони.

Блок із 27 країн імпортує більшу частину свого газу.