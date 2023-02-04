Украина готова способствовать транспортировке газа из Каспия в ЕС, - Минэнергетики

Несмотря на полномасштабную войну, Украина готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Министерства энергетики.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку отметил, что уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. По его словам, ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода.

"Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - отметил Колесник.

А также добавил, что Украина сегодня - полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

"Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природы" - подытожил заместитель министра энергетики.