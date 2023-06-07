Україна готова розглянути звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області, - ГУР

"Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців", - сказав він.

Юсов зазначив, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородської області, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

За його словами, підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти російського диктатора Володимира Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист", - сказав він.

Окрім того, Юсов додав, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області, якщо такі надходитимуть.

Разом з тим зростає й кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, а географія їхніх дій розширюється.

"Так звана "Російська Федерація" на сьогодні - це неспроможна держава, на території якої безліч конфліктів. Центральна влада - неадекватна, і події на Бєлґородщині абсолютно це демонструють", - сказав він.

За словами Юсова, все в російській армії, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території РФ - безлад, хаос, анархія і безвладдя.

Він зазначив, що це означає, що такі конфлікти можуть поширюватися та набирати масштабів у різних куточках Росії, в тому числі й в столичному регіоні.

Ситуація у Бєлгородській області

Підрозділи РДК та ЛСР оголосили про проведення другої фази своєї операції у Бєлгородській області РФ. Їхньою метою є повалення режиму Путіна та створення демілітаризованої зони для захисту українців.

Нещодавно російська влада визнала втрату контролю над одним із сіл у Бєлгородської області, до якого увійшли бійці РДК.

Додамо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна за потреби може надати гуманітарний коридор для евакуації на свою територію жителів Бєлгородської області.

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