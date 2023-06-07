Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации гражданских с Белгородской области, - ГУР

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационные рашистские власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов с артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей", - сказал он.

Юсов отметил, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" фактически выполняют функцию вооруженной самообороны на территории Белгородской области, где они защищают своих соотечественников от преступного кремлевского режима.

По его словам, поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих принять участие в вооруженной борьбе против российского диктатора Владимира Путина, так и местных жителей, которые просят о защите", - сказал он.

Кроме того, Юсов добавил, что Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородской области, если таковые будут поступать.

Вместе с тем, растет и количество повстанцев, которые борются против путинского режима, а география их действий расширяется.

"Так называемая "Российская Федерация" на сегодняшний день - это несостоятельное государство, на территории которого множество конфликтов. Центральная власть - неадекватна, и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют", - сказал он.

По словам Юсова, все в российской армии, что хоть немного боеспособное, сосредоточено на украинских территориях, а на территории РФ - беспорядок, хаос, анархия и безвластие.

Он отметил, что это означает, что такие конфликты могут распространяться и набирать масштабы в разных уголках России, в том числе и в столичном регионе.

Ситуация в Белгородской области

Подразделения РДК и ЛСР объявили о проведении второй фазы операции в Белгородской области РФ. Их целью является свержение режима Путина и создание демилитаризованной зоны для защиты украинцев.

Недавно российские власти признали потерю контроля над одним из сел в Белгородской области, в который вошли бойцы РДК.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина при необходимости может предоставить гуманитарный коридор для эвакуации на свою территорию жителей Белгородской области.

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