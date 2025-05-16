Україна готова до "режиму тиші" й переговорів на найвищому рівні, - Умєров

Переговори Росії та України у Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно запропонував поновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, водночас відкинувши ідею Заходу щодо 30-денного припинення вогню.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі, однак Росія замість цього відправила до Туреччини свою делегацію.

Першочергово перемовини між сторонами мали пройти 15 травня, але їх перенесли на 16-те.

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні в Стамбулі спочатку запланована зустріч у форматі Україна-США-Туреччина, а після неї мають відбутися переговори між Україною, Росією. Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.

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