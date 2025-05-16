RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина готова к "режиму тишины" и переговорам на самом высоком уровне, - Умеров

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готова к полному, а также безусловному установлению режима прекращения огня на фронте. В частности поддерживает переговоры с Россией на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.

По словам главы Минобороны, в Стамбуле он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства иностранных дел (МИД) Андреем Сибигой встретились с..:

  • специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки (США) Китом Келлогом;
  • советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом;
  • советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером;
  • дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.

Во время переговоров были скоординированы позиции накануне переговоров украинской и российской делегации. Киев, в свою очередь, подтвердил приверженность мирным усилиям.

Он отметил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на высшем уровне.

"Мир возможен лишь при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - отметил он.

 

Переговоры России и Украины в Турции

Российский диктатор Владимир Путин недавно предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, одновременно отвергнув идею Запада о 30-дневном прекращении огня.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече, однако Россия вместо этого отправила в Турцию свою делегацию.

Первоначально переговоры между сторонами должны были пройти 15 мая, но их перенесли на 16-е.

Как сообщают СМИ, сегодня в Стамбуле сначала запланирована встреча в формате Украина-США-Турция, а после нее должны состояться переговоры между Украиной, Россией. Больше подробностей - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем УмеровПереговоры в Турции