Украина готова к "режиму тишины" и переговорам на самом высоком уровне, - Умеров

Украина готова к полному, а также безусловному установлению режима прекращения огня на фронте. В частности поддерживает переговоры с Россией на самом высоком уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.
По словам главы Минобороны, в Стамбуле он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства иностранных дел (МИД) Андреем Сибигой встретились с..:
Во время переговоров были скоординированы позиции накануне переговоров украинской и российской делегации. Киев, в свою очередь, подтвердил приверженность мирным усилиям.
Он отметил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на высшем уровне.
"Мир возможен лишь при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - отметил он.
Российский диктатор Владимир Путин недавно предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, одновременно отвергнув идею Запада о 30-дневном прекращении огня.
В ответ президент Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече, однако Россия вместо этого отправила в Турцию свою делегацию.
Первоначально переговоры между сторонами должны были пройти 15 мая, но их перенесли на 16-е.
Как сообщают СМИ, сегодня в Стамбуле сначала запланирована встреча в формате Украина-США-Турция, а после нее должны состояться переговоры между Украиной, Россией. Больше подробностей - в материале РБК-Украина.
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