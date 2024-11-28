Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому, - Єрмак

Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому. Напрацьована з партнерами мирна рамка стане основою для зустрічі.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьована спільна мирна рамка, яка стане основою для другого саміту миру, і Україна готова його провести в найближчому майбутньому", - заявив він.

Єрмак підкреслив, що за ці два роки Україна стала сильнішою на незворотному шляху до повноцінного членства НАТО.

"Україна вже довела свою роль як ключового гаранта безпеки в Європі. Європа не буде безпечною без України", - додав він.