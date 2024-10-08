ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ОП зробили заяву щодо другого Саміту миру

Вівторок 08 жовтня 2024 17:55
UA EN RU
В ОП зробили заяву щодо другого Саміту миру Фото з першого Саміту миру (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Дата другого Глобального саміту миру буде відома після завершення тематичних конференцій. Вони відбудуться до кінця жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці глави Офісу президента Україн Дарії Зарівни.

Зазначимо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що за словами Зарівни, другий саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, не відбудеться. Радниця глави ОП роз'яснила цю інформацію.

"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - повідомила Зарівна.

За її словами питання дати проведення другого Саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.

Другий саміт миру

Нагадаємо, в Офісі президента зазначили, що другий Саміт миру відбудеться після напрацювання спільного мирного плану з 10 пунктів української формули миру. Зустріч може відбутися до кінця 2024 року.

Тим часом Росія заявила, що не братиме участі у другому Саміті миру.

Про те, чому країна-агресор не планує брати участь у зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт миру
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою