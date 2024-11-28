Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем, - Ермак
Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем. Наработанная с партнерами мирная рамка станет основой для встречи.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - заявил он.
Ермак подчеркнул, что за эти два года Украина стала сильнее на необратимом пути к полноценному членству в НАТО.
"Украина уже доказала свою роль как ключевого гаранта безопасности в Европе. Европа не будет безопасной без Украины", - добавил он.
Второй саммит мира
Офис президента Украины сообщил, что второй саммит мира состоится после согласования совместного мирного плана, включающего 10 пунктов "формулы мира", предложенной Украиной. Первоначально предполагалось, что мероприятие может состояться до конца года, однако Россия неоднократно заявляла об отказе от участия.
Советник руководителя Офиса президента Дарья Заровна уточнила, что дата саммита будет определена после завершения серии тематических конференций, запланированных до конца октября.
Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис подчеркнул, что первый саммит мира продемонстрировал глобальную поддержку принципов ООН по завершению войны в Украине.
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