Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем, - Ермак

Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем. Наработанная с партнерами мирная рамка станет основой для встречи.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - заявил он.

Ермак подчеркнул, что за эти два года Украина стала сильнее на необратимом пути к полноценному членству в НАТО.

"Украина уже доказала свою роль как ключевого гаранта безопасности в Европе. Европа не будет безопасной без Украины", - добавил он.