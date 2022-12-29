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Україна готова припинити війну у будь-який час, але є умова, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова припинити війну з Росією будь-коли, але лише на умовах, викладених у формулі миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Нам варто і це ми робимо - це ставати сильнішими, продовжувати деокуповувати наші території до самого кінця. І повертати мир, але мир на українських умовах, які чітко визначені в 10-ти пунктах ("формули миру" - ред.) президента на Балі, які він озвучив він час саміту G20 і над якими ми сьогодні працюємо", - сказав він.

Єрмак зазначив, що українську формулу миру підтримали головні партнери, зокрема США. Україна продовжує працювати над реалізацією цих планів.

"З одного боку, ми продовжуємо нашу боротьбу, а з іншого треба показати сьогодні й світові, що Україна в будь-який час готова припинити цю війну, але припинити на українських умовах", - сказав керівник ОП.

Нагадаємо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

РБК-Україна також писало, що Єрмак на зустрічі із послами країн Великої сімки презентував формулу миру.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти України