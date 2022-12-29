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Украина готова прекратить войну в любое время, но есть условие, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова прекратить войну с Россией в любое время, но только на условиях, изложенных в формуле мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Нам стоит и это мы делаем - это становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до самого конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, четко определенных в 10-ти пунктах ("формулы мира" - ред.) президента на Бали, которые он озвучил на время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", - сказал он.

Ермак отметил, что украинскую формулу мира поддержали главные партнеры, в том числе США. Украина продолжает работать над реализацией этих планов.

"С одной стороны, мы продолжаем нашу борьбу, а с другой нужно показать сегодня и миру, что Украина в любое время готова прекратить эту войну, но прекратить на украинских условиях", - сказал руководитель ОП.

Напомним, украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

РБК-Украина также писало, что Ермак на встрече с послами стран Большой семерки представил формулу мира.

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Андрей ЕрмакВойна России против Украины