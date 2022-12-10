Єрмак презентував послам G7 українську формулу миру
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.
Ця ініціатива раніше була представлена Зеленським під час онлайн-виступу на саміті G20 на Балі у листопаді.
Єрмак у розмові з послами G7 9 грудня зазначив, що "на переконання президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру".
Чиновник докладно поінформував дипломатів про пункти, з яких складається план, і наголосив, що Україна просуває формулу миру на всіх міжнародних зустрічах, круглих столах і пояснює, яким має бути справедливе закінчення російської війни проти нашої країни.
Як наголосив глава ОПУ, українська формула миру побудована таким чином, щоб закінчити війну й унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерного, продовольчого шантажу та завдання шкоди екології.
Також Єрмак звернув увагу, що напрацювання такого документа є важливим для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито РФ готова до переговорів та закінчення війни, а Україна - відмовляється.
Керівник ОПУ заявив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами - учасниками G7 та пропонує державам стати лідерами з виконання тих чи інших її пунктів.
"Крім того, ми ініціюємо запуск дипломатичного процесу для роботи над упровадженням формули. Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоб продемонструвати єдність у прагненні миру", - сказав Єрмак.
Раніше повідомлялося, що 9 грудня президент Володимир Зеленський обговорив українську формулу миру із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Нагадаємо також, що США та країни G7 підтримують мирний план, представлений Зеленським, і вважають, що він міг би стати потенційним рішенням війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.