Україна готова до припинення вогню, а РФ знаходить причини, щоб цього не сталось, - Буданов

За словами Буданова, українська сторона вже публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій.

"Станом на зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: Україна закликає до негайного припинення вогню", - зазначив керівник ОП.

Водночас позиція Москви, за його оцінкою, залишається протилежною. Росія не демонструє готовності погодитися на припинення вогню та продовжує називати причини, чому цього не має статися зараз.

"Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз", - сказав Буданов.

Війна зрештою має завершитися

Керівник Офісу президента також звернув увагу на дії Росії. За його словами, вони наразі не свідчать про готовність Москви завершити війну.

Водночас Буданов наголосив, що війна не може тривати безкінечно і зрештою має завершитися.

"Ця війна триває вже занадто довго, і настане час, коли їй мусить прийти кінець", - зазначив керівник ОП.

Буданов про роль США

Окремо він наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За словами Буданова, вплив Вашингтона створює для України можливість просуватися до завершення війни.

"З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав", - зазначив він.