Украина готова к прекращению огня, а РФ находит причины, чтобы этого не произошло, - Буданов

По словам Буданова, украинская сторона уже публично сформулировала свое предложение о прекращении боевых действий.

"По состоянию на данный момент очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: Украина призывает к немедленному прекращению огня", - отметил руководитель ОП.

В то же время, позиция Москвы, по его оценке, остается противоположной. Россия не демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и продолжает называть причины, почему этого не должно произойти сейчас.

"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", – сказал Буданов.

Война в конце концов должна завершиться

Глава Офиса президента также обратил внимание на действия России. По его словам, они пока не свидетельствуют о готовности Москвы завершить войну.

В то же время Буданов подчеркнул, что война не может продолжаться бесконечно и в конце концов должна завершиться.

"Эта война длится уже слишком долго, и придет время, когда ей должен прийти конец", - отметил руководитель ОП.

Буданов о роли США

Отдельно он отметил важность участия Соединенных Штатов в мирном процессе. По словам Буданова, влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к завершению войны.

"Учитывая влияние США у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - отметил он.