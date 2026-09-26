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Украина готова к прекращению огня, а РФ находит причины, чтобы этого не произошло, - Буданов

14:35 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Украина уже предложила немедленное прекращение огня, но Россия не демонстрирует готовность согласиться и продолжает находить причины отказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в интервью NewsForce.

По словам Буданова, украинская сторона уже публично сформулировала свое предложение о прекращении боевых действий.

"По состоянию на данный момент очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: Украина призывает к немедленному прекращению огня", - отметил руководитель ОП.

В то же время, позиция Москвы, по его оценке, остается противоположной. Россия не демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и продолжает называть причины, почему этого не должно произойти сейчас.

"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", – сказал Буданов.

Война в конце концов должна завершиться

Глава Офиса президента также обратил внимание на действия России. По его словам, они пока не свидетельствуют о готовности Москвы завершить войну.

В то же время Буданов подчеркнул, что война не может продолжаться бесконечно и в конце концов должна завершиться.

"Эта война длится уже слишком долго, и придет время, когда ей должен прийти конец", - отметил руководитель ОП.

Буданов о роли США

Отдельно он отметил важность участия Соединенных Штатов в мирном процессе. По словам Буданова, влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к завершению войны.

"Учитывая влияние США у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - отметил он.

Напомним, 51 страна-член ООН совместно призвала Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, подчеркнув, что Украина еще в марте 2025 года согласилась на такой шаг.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сегодня сообщил, что Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил о готовности Киева к энергетическому перемирию с Россией. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам при условии, что Москва также остановит атаки на украинскую энергетику.

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