"Україна готова до припинення вогню": Мерц і Макрон закликали посилити тиск на Росію

Країнам G7 необхідно посилити тиск на Росію для досягнення безумовного припинення вогню в Україні.

Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхні дописи в соцмережі X.

"Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо рішення США запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайшвидше припинити війну проти України. М'яч на боці Москви", - написав Мерц.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон розповів, що зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту.

"Ми висловлюємо солідарність з українцями після масованих ударів Росії минулої ночі. Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Росію, щоб та погодилася на негайне і безумовне припинення вогню, до якого Україна готова", - зазначив Макрон.