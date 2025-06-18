"Україна готова до припинення вогню": Мерц і Макрон закликали посилити тиск на Росію
Країнам G7 необхідно посилити тиск на Росію для досягнення безумовного припинення вогню в Україні.
Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхні дописи в соцмережі X.
"Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо рішення США запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайшвидше припинити війну проти України. М'яч на боці Москви", - написав Мерц.
Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон розповів, що зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту.
"Ми висловлюємо солідарність з українцями після масованих ударів Росії минулої ночі. Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Росію, щоб та погодилася на негайне і безумовне припинення вогню, до якого Україна готова", - зазначив Макрон.
Саміт G7 у Канаді
Нагадаємо, що 16 червня в канадській провінції Альберта стартував саміт G7, у якому беруть участь лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Європейського Союзу та Великої Британії.
На заході обговорювали ситуацію на Близькому Сході, російсько-українську війну і безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Очікувалося, що на полях саміту президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським колегою. Глава української держави планував обговорити оборонний пакет.
Трамп достроково покинув зустріч G7, зазначивши перед цим, що виключення РФ з G8 є "помилкою".
Також він пояснив журналістам, чому зволікає з антиросійськими санкціями. За словами Трампа, він очікує можливого "укладення угоди" про припинення війни в Україні.
Подробиці про те, чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.