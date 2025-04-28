Україна готова до повного припинення вогню, а не просто для параду, - МЗС

"Міністр Андрій Сібіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів, то це справжнє припинення вогню, а не просто для параду. І Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо, припинення вогню щонайменше на 30 днів", - сказав Тихий.

Він нагадав, що ще 11 березня в Джидді відбулася українсько-американська зустріч, на якій Україна беззастережно погодилася на пропозицію США щодо повного 30-денного припинення вогню.

"Ми вважаємо, що це серйозна пропозиція, тому що цей термін, така тривалість припинення вогню дозволяє вжити заходів щодо зміцнення довіри, дозволяє встановити тишу, яка може започаткувати подальший процес врегулювання, подальший мирний процес", - зазначив речник МЗС

Він підкреслив, що за цей час Україна та партнери почули від Росії низку умов та ультиматумів, замість простого "так" на повне припинення вогню.

"Ми вважаємо, що Москву потрібно запитати, чому вони не відповідають взаємністю на українську пропозицію, українську згоду на повне припинення вогню, бо якби вони його прийняли, воно вже могло б розпочатися", - додав Тихий.