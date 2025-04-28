Украина готова к полному прекращению огня, а не просто для парада, - МИД

"Министр Андрей Сибига заявил, что если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты в течение 30 дней, то это настоящее прекращение огня, а не просто для парада. И Украина готова поддержать длительное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, прекращение огня минимум на 30 дней", - сказал Тихий.

Он напомнил, что еще 11 марта в Джидде состоялась украинско-американская встреча, на которой Украина безоговорочно согласилась на предложение США относительно полного 30-дневного прекращения огня.

"Мы считаем, что это серьезное предложение, потому что этот срок, такая продолжительность прекращения огня позволяет принять меры по укреплению доверия, позволяет установить тишину, которая может начать дальнейший процесс урегулирования, дальнейший мирный процесс", - отметил спикер МИД

Он подчеркнул, что за это время Украина и партнеры услышали от России ряд условий и ультиматумов, вместо простого "да" на полное прекращение огня.

"Мы считаем, что Москву нужно спросить, почему они не отвечают взаимностью на украинское предложение, украинское согласие на полное прекращение огня, потому что если бы они его приняли, оно уже могло бы начаться", - добавил Тихий.