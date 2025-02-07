Рада планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

Він зазначив, що процес євроінтеграції - колосальний за своїм обсягом і вимагатиме максимальної чіткості, концентрації всіх демократичних інституцій, зокрема, вимагатиме реформування багатьох процесів Верховної Ради.

"Тому перше, що ми запропонували разом з колегами, це законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, це так званий фаст-трек для роботи євроінтеграційного законодавства", - заявив спікер ВРУ.

Як заявив Стефанчук, зараз цей законопроєкт розглядають. На його думку, у законопроєкту є потенціал бути прийнятим.

"Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним, до якого не має питань ні з боку уряду, як того, хто буде вносити цей законопроєкт, ні з боку парламенту, він може прийматися в одне читання, як закон. Це суттєво спростить проходження багатьох законопроєктів", - пояснив він.