Україна готова підписати документ про гарантії безпеки вже цього року, - Зеленський

Україна підготувала та запропонувала партнерам документ про гарантії безпеки. Київ готовий підписати його вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на саміті G20.

"Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проект договору Kyiv Security Compact і вже запропонували його партнерам. Тому маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної архітектури безпеки в євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України", - заявив президент.

Український лідер зазначив, що головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact.

"Ми можемо зробити це у будь-який час – вже цього року. І ми маємо це зробити", - наголосив Зеленський.