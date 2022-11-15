Україна готова підписати документ про гарантії безпеки вже цього року, - Зеленський
Україна підготувала та запропонувала партнерам документ про гарантії безпеки. Київ готовий підписати його вже цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на саміті G20.
"Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проект договору Kyiv Security Compact і вже запропонували його партнерам. Тому маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної архітектури безпеки в євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України", - заявив президент.
Український лідер зазначив, що головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact.
"Ми можемо зробити це у будь-який час – вже цього року. І ми маємо це зробити", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в Україні презентували "Київський договір безпеки", який містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для нашої держави.
Зокрема, він передбачає помірність країн-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії та компенсації всіх збитків.
За словами президента України, важливо, щоб США першими підписали відповідний документ.
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