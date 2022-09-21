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"Важливо, щоб США були першими": Зеленський закликав підписати гарантії безпеки для України

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Середа 21 вересня 2022 01:47
"Важливо, щоб США були першими": Зеленський закликав підписати гарантії безпеки для України Фото: Зеленський закликав США першими підписати гарантії безпеки для України (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Міжнародна робоча група нещодавно презентувала рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Важливо, щоб Сполучені Штати першими підписали відповідний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн-спілкування з 42 главою США Біллом Клінтоном.

Український лідер висловився за те, щоб до кола гарантів увійшли такі партнери як Сполучені Штати, Велика Британія та країни ЄС.

"Я думаю, що дуже важливо, аби США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні презентували "Київський безпековий договір", що містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для нашої держави.

Зокрема він передбачає утримання країн-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії та компенсації усіх збитків.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Гарантії безпеки
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