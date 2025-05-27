Україна готова до перемир'я, але Росія відповідає ракетами, - Сибіга

Журналіст заговорив про те що американські ЗМІ, з посиланням на інсайдерську інформацію, називають конкретну дату встановлення режиму припинення вогню - липень. У Сибіги запитали, чому мова саме про цей місяць.

"Я скажу про позицію України. Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторю, ми готові. М'яч на російській стороні. Вони мають сказати: "Так!" Але їх відповідь - це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашого боку проблем немає. Ми готові до 30/60/90-денного укладення перемир'я. Скільки завгодно", - відповів міністр.

Ініціатива Кремля про меморандум і реакція України

19 травня, після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова розпочати роботу з Україною над меморандумом, який може стати основою для майбутнього мирного договору.

За словами Путіна, він та Трамп погодилися, що Росія внесе свої пропозиції й працюватиме з Києвом над документом, який визначатиме ключові принципи можливої угоди.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп і Путін обговорювали ідею такого меморандуму, який потенційно може бути схвалений у двосторонньому форматі. Він додав, що цей документ здатен стати основою для "мапи шляху" до завершення війни.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що про конкретні терміни підготовки меморандуму "не йдеться і йти не може".

23 травня Зеленський наголосив, що за тиждень російська сторона так і не представила жодного проєкту меморандуму, і розкритикував затягування з боку Москви.