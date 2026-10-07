Україна готова до п'яти форматів припинення вогню та чекає на згоду Москви, - МЗС

Україна готова опрацьовувати рішення для досягнення миру та опрацьовує з партнерами п'ять різних форматів припинення вогню.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна .

В МЗС зазначили, що мова йде про п'ять різних форматів, про які раніше згадував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Це напрацювання за участі української дипломатії, які є реалістичними та взаємовигідними.

Україна опрацьовує п'ять основиних напрямків:

Повний і безумовний режим. Загальне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще в березні 2025 року. Ця згода залишається чинною та чекає на дзеркальне рішення РФ.

Чорноморський формат. Пропозиції щодо безпеки мореплавства в Чорному морі, які розробляються спільно з Туреччиною та Єгиптом.

Продовольча безпека в Чорному морі. Рішення щодо збереження та захисту продовольчого експорту за активної залученості Індії.

Енергетичний трек через Індію. Припинення вогню та ударів саме в царині енергетичної інфраструктури, над яким активно працює індійська сторона.

Американський напрямок енергетичного перемир'я. Робота щодо припинення вогню в енергетиці за участі США, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп.

"Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності. Пропозиції, на нашу думку, взаємовигідні і реалістичні", - підкреслив Тихий.

МЗС закликає суспільство свідомо оцінювати заяви про мирний процес та не піддаватися на маніпуляційні закиди.

"Мені здається, що це просто цинізм і використання втоми людей у цинічних політичних своїх цілях заробляння балів. Намагання перекласти провину за продовження війни з Москви на Київ - це маніпуляція", - зазначив речник МЗС.